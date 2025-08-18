Habertürk
        Kahramanmaraş haberleri: Arıları sakinleştirmek istedi 80 hektar orman yandı | Son dakika haberleri

        Arıları sakinleştirmek istedi 80 hektar orman yandı!

        Kahramanmaraş'ta, 80 hektar sedir ormanının kül olduğu yangının, arıcı 54 yaşındaki R.D.'nin, "arılarını sakinleştirmek için yaktığı tütsüden" sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan, sorgusunda suçunu itiraf eden R.D., tutuklandı

        Giriş: 18.08.2025 - 09:59 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:05
        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Kavşut Mahallesi’ndeki sedir ormanında, 11 Ağustos’ta saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ekipler sevk edildi.

        25 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 80 HEKTAR YANDI

        DHA'daki habere göre 243 personelin 15 arazöz, 6 itfaiye, 9 su tankı, 6 iş makinesi, 8 ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye aracı ile müdahale ettiği alevlere 5 helikopter de havadan su attı. Yangın, ekiplerin 25 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 80 hektar sedir ormanı yandı.

        ZANLI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        İnceleme başlatan jandarma ekipleri, yangına arıcı R.D.’nin sebep olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.D.’nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması nedeniyle yangının çıktığını söylediği belirtildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
