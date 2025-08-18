Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Kavşut Mahallesi’ndeki sedir ormanında, 11 Ağustos’ta saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ekipler sevk edildi.

25 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 80 HEKTAR YANDI

DHA'daki habere göre 243 personelin 15 arazöz, 6 itfaiye, 9 su tankı, 6 iş makinesi, 8 ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye aracı ile müdahale ettiği alevlere 5 helikopter de havadan su attı. Yangın, ekiplerin 25 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 80 hektar sedir ormanı yandı.