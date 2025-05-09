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        Kahramanmaraş'ta depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Çuhadar Sitesi'nde 130 kişinin ölümüne ilişkin davada, binanın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:35 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:35
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        Kahramanmaraş'ta depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Çuhadar Sitesi'nde 130 kişinin ölümüne ilişkin davada, binanın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i firari, 2'si tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, başka dosyadan tutuklu sanık Sıtkı Okumuş, tutuksuz sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanık E.K. duruşmaya katılmadı.

        Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Sıtkı Okumuş, suçsuz olduğunu, hiçbir kusurunun olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

        Tutuksuz sanık F.K. de beraat talebinde bulundu.

        Sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini, müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sıtkı Okumuş'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı.

        Tutuksuz sanık F.K'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari sanık E.K'nin yakalanamamış olması gerekçesiyle dosyasının tefrik edilmesine hükmetti.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 3 sanık hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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