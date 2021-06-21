KAHRAMANMARAŞ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Akdeniz Bölgesinde bulunan Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te şehre İstiklal Madalyası verilmiştir. Maraş olan adı, 7 Şubat 1973'te Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir.
Kahramanmaraş'ın merkezi Ahir Dağı'nın eteklerine kurulmuştur. Bu yüzden şehir merkezi engebelidir. Şehrin merkezi dışında kalan bazı bölgeler düzlük olsa da geneli engebeli bir yapıya sahiptir. Kahramanmaraş iklim yapısında diğer illerden farklıdır. Çünkü Kahramanmaraş'ın il haritası onu 3 bölgeye birden sokmaktadır. Bu sebeple değişken bir iklime sahiptir ancak genelde Akdeniz iklimi hakimdir. Kahramanmaraş'ın bulunduğu bölge şehir merkezi o bölgede olduğundan Akdenizdir. Diğer şehirlerle konumu ise yukarıdaki görseldeki gibidir.
KAHRAMANMARAŞ'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
|2020 yılı sonunda Kahramanmaraş ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus 2019
|Nüfus 2020
|Fark
|N.Artışı %
|Mah.Say.
|Alanı km2[15]
|Yoğunluk
|Afşin
|80.447
|80.980
|533
|0,66
|66
|1.502
|54
|Andırın
|32.503
|32.377
|-126
|-0,39
|57
|1.202
|27
|Çağlayancerit
|23.133
|23.292
|159
|0,69
|17
|470
|50
|Dulkadiroğlu
|222.673
|223.277
|604
|0,27
|103
|1.176
|190
|Ekinözü
|11.221
|10.988
|-233
|-2,08
|21
|656
|17
|Elbistan
|141.534
|142.778
|1.244
|0,88
|93
|2.201
|65
|Göksun
|52.255
|52.136
|-119
|-0,23
|72
|1.942
|27
|Nurhak
|12.279
|12.399
|120
|0,98
|15
|1.028
|12
|Onikişubat
|431.848
|441.681
|9.833
|2,28
|137
|2.429
|182
|Pazarcık
|69.097
|69.686
|589
|0,85
|84
|1.253
|56
|Türkoğlu
|77.112
|78.569
|1.457
|1,89
|44
|660
|119
|Kahramanmaraş
|1.154.102
|1.168.163
|14.061
|1,22
|709
|14519
|80
KAHRAMANMARAŞ'TA GEZİLECEK YERLER
Kahramanmaraş Kalesi
Kahramanmaraş Müzesi
Eshab-ı Keyf Mağarası
Döngel Mağarası
Mercimek Tepe
Başkonuş Yaylası
Ulu Camii
Seyirtepe( Seyir Terası)
KAHRAMANMARAŞ'IN YÖRESEL YEMEKLERİ
En çok bilineni dondurmasıdır. Dondurmasının yanı sıra biberi, ezmesi, tarhanası,kurabiyesi, çemeni, çöreği ve köpük sucuğu da Kahramanmaraş'ta sıkça tüketilen lezzetler olup hediyelik olarak il dışına götürülmektedir.
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