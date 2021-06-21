KAHRAMANMARAŞ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Akdeniz Bölgesinde bulunan Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te şehre İstiklal Madalyası verilmiştir. Maraş olan adı, 7 Şubat 1973'te Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir.

Kahramanmaraş'ın merkezi Ahir Dağı'nın eteklerine kurulmuştur. Bu yüzden şehir merkezi engebelidir. Şehrin merkezi dışında kalan bazı bölgeler düzlük olsa da geneli engebeli bir yapıya sahiptir. Kahramanmaraş iklim yapısında diğer illerden farklıdır. Çünkü Kahramanmaraş'ın il haritası onu 3 bölgeye birden sokmaktadır. Bu sebeple değişken bir iklime sahiptir ancak genelde Akdeniz iklimi hakimdir. Kahramanmaraş'ın bulunduğu bölge şehir merkezi o bölgede olduğundan Akdenizdir. Diğer şehirlerle konumu ise yukarıdaki görseldeki gibidir.

KAHRAMANMARAŞ'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

2020 yılı sonunda Kahramanmaraş ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2[15] Yoğunluk Afşin 80.447 80.980 533 0,66 66 1.502 54 Andırın 32.503 32.377 -126 -0,39 57 1.202 27 Çağlayancerit 23.133 23.292 159 0,69 17 470 50 Dulkadiroğlu 222.673 223.277 604 0,27 103 1.176 190 Ekinözü 11.221 10.988 -233 -2,08 21 656 17 Elbistan 141.534 142.778 1.244 0,88 93 2.201 65 Göksun 52.255 52.136 -119 -0,23 72 1.942 27 Nurhak 12.279 12.399 120 0,98 15 1.028 12 Onikişubat 431.848 441.681 9.833 2,28 137 2.429 182 Pazarcık 69.097 69.686 589 0,85 84 1.253 56 Türkoğlu 77.112 78.569 1.457 1,89 44 660 119 Kahramanmaraş 1.154.102 1.168.163 14.061 1,22 709 14519 80

KAHRAMANMARAŞ'TA GEZİLECEK YERLER

Kahramanmaraş Kalesi

Kahramanmaraş Müzesi

Eshab-ı Keyf Mağarası

Döngel Mağarası

Mercimek Tepe

Başkonuş Yaylası

Ulu Camii

Seyirtepe( Seyir Terası)

KAHRAMANMARAŞ'IN YÖRESEL YEMEKLERİ

En çok bilineni dondurmasıdır. Dondurmasının yanı sıra biberi, ezmesi, tarhanası,kurabiyesi, çemeni, çöreği ve köpük sucuğu da Kahramanmaraş'ta sıkça tüketilen lezzetler olup hediyelik olarak il dışına götürülmektedir.