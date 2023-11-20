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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem! 20 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, az önce deprem mi oldu?

        Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem! 20 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 03.55'te Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin bu ardından gözler son depremler listesine çevrildi. İşte 20 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 08:43 Güncelleme: 20.11.2023 - 08:43
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        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanan verilere göre 20 Kasım Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta 3'ün üzerinde deprem meydana geldi. İşte 20 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 20 Kasım Pazartesi günü saat 03:55'te’te Kahramanmaraş Çamlıca'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Deprem, 4,6 km derinlikte gerçekleşti.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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