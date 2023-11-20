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Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanan verilere göre 20 Kasım Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta 3'ün üzerinde deprem meydana geldi. İşte 20 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...