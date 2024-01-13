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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta bebek maması içerisinde uyuşturucuyla yakalandı

        Kahramanmaraş'ta bebek maması içerisinde uyuşturucuyla yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, bebek maması içerisine gizlenmiş uyuşturucuyu taşırken yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 01:19 Güncelleme: 13.01.2024 - 01:37
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        Bebek maması içerisinde uyuşturucuyla yakalandı
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        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

        Bu kapsamda Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

        AA'nın haberine göre; otobüsteki yolculardan M.M.Y'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada bebek maması içerisine gizlenmiş yaklaşık 570 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        #Son dakika haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
        #pazarcık
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