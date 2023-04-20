Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremle oluşan yüzey kırıkları tarlaları parçalara böldü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Elbistan ilçesinde oluşan yüzey kırıkları nedeniyle tarım arazileri birkaç parçaya bölündü. Kırıklar bazı noktalarda 4 metreyi buluyor

ABONE OL
AA

  • Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Elbistan ilçesinde oluşan yüzey kırıkları nedeniyle tarım arazileri birkaç parçaya bölündü. Merkeze bağlı Şahinkayası Mahallesi Sisne mezrasında kilometrelerce uzunluğundaki yüzey kırıkları tarım arazilerine de zarar verdi.
  • Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yüzey çatlakları tarlaları parçaladı! - Öne çıkan haberler

    Yaklaşık 4 metreyi bulan çökme ve kaymalar dolayısıyla bazı ağaçlar köklerinden koptu, tarlalarda bölünmeler oluştu. Tarım alanları yüzey kırıkları nedeniyle parçalara ayrıldı.
  • Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yüzey çatlakları tarlaları parçaladı! - Öne çıkan haberler

    Şahinkayası Mahallesi sakinlerinden Dursun Akgöz, arazide çok büyük kırılmalar olduğunu söyledi.
  • Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yüzey çatlakları tarlaları parçaladı! - Öne çıkan haberler

    Yüzey kırıklarının Elbistan merkezli gündüz meydana gelen depremde oluştuğunu ifade eden Akgöz, "Şahinkayası'nın Karatepe mevkisinden başlayan yarılma, oradan Çorak ve Tekekayası mevkisi ile Sisne mezrasından sonra Elbistan'a kadar devam edip gidiyor" dedi.
  • Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yüzey çatlakları tarlaları parçaladı! - Öne çıkan haberler

    Akgöz, çökmelerin de dikkati çektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

    "Bazen açılmalar 4 metreyi bulurken, bazı yerlerde 1 metreye kadar düşüyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Benim bildiğim kesintisiz 50 kilometre kadar bu kırıklar gidiyor. Bazı yerlerde açılma, bazı yerlerde çökme var. Bazı yerlerde kırıklar ağaçları köklerinden sökmüş, taşlar kırılmış, yola inmiş."
  • Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yüzey çatlakları tarlaları parçaladı! - Öne çıkan haberler

    Durmuş Keleş ise kırıkların tarım arazilerine zarar verdiğini anlatarak, "Tarlalar üçe, dörde, beşe bölünmüş halde. Bazı tarlalarımız ızgara gibi parçalandı. En az 50-60 kilometre gidiyor" diye konuştu.
  • Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yüzey çatlakları tarlaları parçaladı! - Öne çıkan haberler

    Birçok yerde 5 metreye kadar yarıklar oluştuğuna işaret eden Keleş, "Tarımı etkiliyor. Tarlaları ikiye bölmüş. Traktör diğer tarafa geçemez mesela" ifadelerini kullandı.
  • Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yüzey çatlakları tarlaları parçaladı! - Öne çıkan haberler

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.