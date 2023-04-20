Akgöz, çökmelerin de dikkati çektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bazen açılmalar 4 metreyi bulurken, bazı yerlerde 1 metreye kadar düşüyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Benim bildiğim kesintisiz 50 kilometre kadar bu kırıklar gidiyor. Bazı yerlerde açılma, bazı yerlerde çökme var. Bazı yerlerde kırıklar ağaçları köklerinden sökmüş, taşlar kırılmış, yola inmiş."