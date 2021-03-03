Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda yaklaşık 5 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 40 itfaiye eri, 14 itfaiye aracı, 5 tanker ve 4 iş makinesi ile müdahale ediyor.
Yanan pamuk balyaları iş makineleri yardımıyla depo dışına taşınarak üzerine toprak atılıyor. AA'nın haberine göre; ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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