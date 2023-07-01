KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika deprem haberleri, Kandilli ve AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. 30 Haziran'da Kayseri Sarız'da yerin 6,1 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 1 Temmuz Cumartesi günü ise Kahramanmaraş Göksun depremle sallandı. İşte 1 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...