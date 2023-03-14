14 Mart Salı son depremler listesi... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ve Türkiye genelinde depremler ve artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler bölgede tedirginliğe yol açtı. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 14 Mart 2023 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi...