Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 17 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 17 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

1 Şurada Paylaş!









Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 17 Kasım Cuma günü Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 17 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...