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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 26 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! İşte 26 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanıyor. 26 Kasım Pazar gününün ilk saatlerinde Kahramanmaraş Göksun'da 3 büyüklüğünü geçen deprem meydana geldi. İşte 26 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 07:44 Güncelleme: 26.11.2023 - 07:44
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 26 Kasım Pazar günü Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 26 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ 3.1 İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 02:20'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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