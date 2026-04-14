Kahramanmaraş'ta tartıştığı karısını öldüren zanlı teslim oldu
Kahramanmaraş'ta karı koca tartışması kanlı bitti. Eşini tabancayla başından vurarak öldüren zanlı koca, jandarma ekiplerine teslim oldu
Giriş: 14 Nisan 2026 - 02:21
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. M.K, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma Kurt (32) ile evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K (38), iddiaya göre tabancayla eşini başından vurup evden kaçtı.
AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI
Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Fatma Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı
ZANLI KOCA TESLİM OLDU
Olayın ardından avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giden cinayet şüphelisi M.K, teslim odu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
