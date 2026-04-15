Kahramanmaraş'taki saldırı görüntülerini yayan 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet görüntülerini yayarak infial meydana getirmeye çalışan 63 hesaba yönelik yasal işlem başlatıldı. Hesaplar hakkında erişim engeli talep edilirken, tespit edilen şahıslar hakkında "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçundan savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.