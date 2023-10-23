Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü! - Son dakika Mersin haberleri

Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü! - Son dakika Mersin haberleri

Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü! Mersin'in Mut ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu 42 yaşındaki Ayfer Kaya'yı silahla vurarak öldüren 39 yaşındaki Şuayip Kaya, aynı silahla kendi hayatına son verdi. Çiftin cenazeleri morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Mersin, kadın cinayetinin son adresi oldu. Mut Devlet Hastanesi otoparkında Şuayip Kaya (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Kaya'ya (42) tabancayla ateş etti, ardından kendisini de vurdu.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftin cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.