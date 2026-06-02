        Haberler Gündem Güncel Kahreden kaza! Kullandığı motosikletten düştü | Son dakika haberleri

        Kahreden kaza! Kullandığı motosikletten düştü

        Sakarya'da kahreden bir kaza yaşandı. Olayda, kullanmayı öğrenmeye çalıştığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletten düşüp başını beton zemine çarpan 66 yaşındaki Sefanur Cankurt, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 12:14 Güncelleme:
        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, kullanmayı öğrenmeye çalıştığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletten düşüp başını beton zemine çarpan 4 çocuk annesi Sefanur Cankurt (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, önceki gün Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Sefanur Cankurt, evinin önünde 3 tekerlekli elektrikli motosiklete bindi.

        Motosikleti kullanmayı öğrenmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen Cankurt, başını beton zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Sefanur Cankurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Sefanur Cankurt'un cenazesi, dün Güven Mahallesi'ndeki Balcılar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

