Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
İstanbul Sultangazi'de, oğlunun iş yerini ziyaret eden 56 yaşındaki Liyadin Şimşek, asansöre binmek isterken kabin gelmeden açılan kapı sebebiyle asansör boşluğuna düştü. Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti
İstanbul'da yürek yakan olay, dün saat 16.20 sıralarında, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binada meydana geldi.
ASANSÖRÜ ÇAĞIRDI
DHA'daki habere göre oğlunu ziyaret etmek için iş yerinin bulunduğu binaya giden Liyadin Şimşek (56), oğlunun yanına çıkmak için asansör çağırdı.
KABİN GELMEDEN ADIM ATTI
Asansörün kapısının kabin gelmeden açılması üzerine içeri adım atan Şimşek, giriş kattan eksi 2'nci kata düştü.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, Liyadin Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, itfaiye ekipleri Şimşek'in cenazesini bulunduğu yerden çıkardı.
Cenaze, ambulans ile yakındaki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.