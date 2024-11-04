Sonuç: Eskiden Bilinen Alışkanlıkları Gözden Geçirmek

Sabah kahvesi veya meyve suyu fırçaladıktan sonra kötü bir tada sahip olabilir, ancak diş sağlığını korumak bu kötü tadı göze almaktan daha önemlidir. Bu yazı, eski alışkanlıklarımızı sorgulamanın ve yeni bilgileri dikkate almanın önemini vurguluyor.

Kaynak: Awarenassact