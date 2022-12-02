Tarihte Yemen’de bu içeceğe rastlayan tüccarların beğenerek kendi coğrafyalarına taşıdıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda kahve medreselerde okuyan öğrenciler arasında da alışkanlık haline gelmiş ve camiler de tekkeler de zikir sırasında kullanıldığı kaynaklar da vurgulanmıştır.

Kahve, Mekke’den Osmanlı’ya Mısır fethinden sonra getirilmiştir. Ancak tarihi, kaynaklara göre değişiklik gösterir. Fernand Braudel’e göre kahve Osmanlı’ya ilk kez 1511’de, Ulla Heise göre ilk kez I.Selim zamanında 1517’de, Burçak Evren’e göre ise 1519 yılında Yemen üzerinden Mısır’a oradan da İstanbul’a gelmiştir.