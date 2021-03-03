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Kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Kıraathanede oyun yasağı var mı?

Kahvelerde oyun oynama yasağı var mı? Yerinde ve kademeli normalleşme kapsamında kafeler ve kahveler (kıraathaneler) yüksek riskli iller dışında tüm Türkiye genelinde açıldı. Peki, kahvelerde oyun oynama yasağı var mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

Kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Kıraathanede oyun yasağı var mı?

Kahveler ve kıraathanelerde oyun yasağı var mı? Geçtiğimiz gün ki kabine toplantısı sonrasında yerinde ve kademeli normalleşme kararı alındı. Kararlar gereğince kahvehaneler çok yüksek riskli olmayan illerde açıldı. Peki, kahvelerde oyun yasağı var mı? İşte merak edilen detaylar...

KAHVELERDE OYUN YASAĞI VAR MI?

Kahvehaneler yurt genelinde saat 07.00 - 19.00 arasında açık olacak. 19.00'dan sonra ise tüm kahveler kapanacak. Ayrıca çok yüksek riskli haritada kırmızı renkle gösterilen illerde ise kahveler risk düşene kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Öte yandan her masada dezenfektan ve maske bulundurulması da zorunlu olacak. Bununla birlikte kesinlikle oyun oynanması da yasak. Yasağın risk durumunun ortadan kalmasıyla birlikte kaldırılması bekleniyor.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 107,43
Balıkesir: 142,57
Burdur: 105,36
Konya: 119,28
Aksaray: 123,08
Sinop: 160,03
Samsun: 262,17
Amasya: 110,50
Tokat: 166,50
Ordu: 301,76
Giresun: 264,71
Gümüşhane: 114,58
Trabzon: 239,52
Rize: 213,10
Osmaniye: 145,13
Adıyaman: 116,20

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