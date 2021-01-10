KakaoTalk, Güney Kore merkezli Kakao Corporation tarafından işletilen hızlı ve çok yönlü bir mesajlaşma uygulamasıdır. Ücretsiz mesajlar, fotoğraflar, videolar, sesli notlar ve konum bilgilerinizi gönderin. İfade ve etiket koleksiyonlarıyla sohbetlerinizi daha da eğlenceli hale getirin. Arama ve mesajlaşma için İnternet bağlantısını kullanır (3G/EDGE veya Wi-Fi). İşte Kakaotalk hakkında merak edilen sorulardan derlediklerimiz...

KAKOTALK ÖZELLİKLERİ

- HIZLI: Hangi ağda olursanız olun, hızlı ve güvenilir mesajlaşma

- ÜCRETSİZ SOHBET: ÜCRETSİZ mesajlar ve multimedya (fotoğraflar, videolar, sesli notlar)

- ÜCRETSİZ ARAMA: Son derece kaliteli sesli aramalar (birebir veya grup)

- İFADELER: Uygulamadaki ifadeleri her yerde kullanın ARTI Öğe Mağazamızdaki sayısız ifade koleksiyonları arasından seçim yapın

- GRUP SOHBETİ: Sınırsız sayıda arkadaşınızla sohbet edin

- PLUS FRIEND: Favori markalarınız için özel kuponlar ve kampanyalar

- SES FİLTRELERİ: Konuşan Tom ve Ben’in ses filtreleriyle eğlenceli ücretsiz aramalar

- Konumunuzu paylaşın

- Mesajlarınızı kimlerin okuduğunu görün (okunmadı sayacı)

- Ücretsiz arama sırasında birden fazla görev (diğer sohbet odalarında mesajlar gönderin)

- Randevularınızı, yemek davetlerinizi, buluşmalarınızı programlayın (hatırlatıcılar ile)

- KakaoTalk’u herhangi bir akıllı telefon ve PC’de kullanın (çoklu platform)

- Kakao mobil oyunlarıyla eğlenceye eğlence katın.

KAKOTALK GÜVENLİKLİ Mİ?

Kakaotalk Uçtan Uca şifreli güvenliği bulumaktadır