Kalamış Marina yeniden ihaleye çıkıyor 0:00 / 0:00

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Ocak ayında iptal edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının 40 yıllığına özelleştirilmesi ihalesi yeniden gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen ihalede Koç Holding iştiraki Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş 2 milyar 531 milyon TL ile en yüksek teklifi vermişti. Tek-Art'ın işletmeyi devralması Rekabet Kurulu tarafından da onaylandı. Ancak 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ihale iptal edildi. Karar 21 Ocak'ta Tek-Art'a tebliğ edildi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ihale ilanında son teklif tarihi 27 Eylül 2022, geçici teminat bedeli ise 75 milyon lira olarak açıklandı. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

BELEDİYE KARŞI ÇIKIYOR

2011'de özelleştirme kapsamına alınan ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait olan Kalamış Marina üzerinden uzun süredir yoğun bir tartışma yaşanıyor. Marinanın sınırlarında bulunduğu Kadıköy Belediyesi ihale sonrası alanda bulunan ve şu anda kamuya açık olan yeşil alanların azalacağı gerekçesiyle özelleştirmeye karşı bir duruş sergiliyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı geçen yıl kamu adına ihaleye katılmak istediklerini ancak engellendiklerini açıklamıştı. Kadıköy Belediyesi bunun yanında ihalenin iptali için yasal başvuruda da bulunmuştu. İhale öncesinde ve sonrasında ise Belediye ilçe genelinde astığı pankartlarla alanın kamuya ait olduğunu savunmuştu.

2014'TE 664 MİLYON DOLAR VERMİŞTİ

Son iptal olan ihale Kalamış Marina özelleştirme sürecindeki ilk ihale değildi. 2014 yılında da 30 yıllık işletme hakkı ihaleye çıkmıştı. 40 tur süren ihaleyi yine Tek-Art kazanmıştı. İhale bedeli ise 664 milyon dolar olmuştu. Ancak daha sonra Koç Holding imar planlarında yapılan değişiklikler sebebiyle işletme hakkından kendisi vazgeçmişti.