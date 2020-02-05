Kaldırım Serçesi Kenter Tiyatrosu'nda



Sadece sesiyle değil, hayata, müziğe ve aşka olan tutkusuyla da ölümsüzleşen Edith Piaf'ın 48 yıllık trajik hayatını anlatan Kaldırım Serçesi oyunu yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

1950’ler Fransa’sından 80’ler Türkiye’sine uzanan oyun Yiğit Sertdemir'in rejisi ve Tülay Günal’ın etkileyici yorumuyla sahnelenecek.

20. yılını kutlayan Altıdan Sonra Tiyatro'nun 40. oyunu olan Kaldırım Serçesi, eseri kaleme alan Başar Sabuncu’ya ve 1982’deki yorumuyla Edith Piaf ile özdeşleşen Gülriz Sururi’ye de bir saygı duruşu olarak 12 Şubat'ta Kenter Tiyatrosu'nda "Perde" açacak.