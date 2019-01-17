İstanbul Kağıthane bulunan Cendere Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Erdoğan'ın kullandığı otomobil Çağlayan-Kağıthane Merkez Mahalle sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

İddiaya göre; sürücü, Kağıthane istikametinden, Seyrantepe'ye doğru giderken sapağı kaçırdı. Son anda dönmeye çalışan Erdoğan'ın kullandığı otomobil, ortada bulunan kaldırıma çarparak takla attı. DHA'nın haberine göre; kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Erdoğan kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ



İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Erdoğan, ambulanstan inerek kaza yaptığı otomobilinin olay yerinden kaldırılışını izledi.