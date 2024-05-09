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        Haberler Gündem Ankara Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı İncisel Akkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:02 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:02
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        Kaldırımda yürürken otomobil çarptı
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        Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi.

        Ankara’dan Nallıhan istikametine seyir halinde olan Rümeysa Günenç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen İncisel Akkaya'ya çarptı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Akkaya, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Günenç gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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