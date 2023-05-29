Kaley Cuoco: Tom Pelphrey'i görene kadar anne olmayı düşünmüyordum

"SENİNLE BİR BEBEK YAPMAK İSTİYORUM"

Tom Pelphrey'i gördüğü anda fikrinin değiştiğini söyleyen Kale Couco, "Tom geldi ve her şey değişti" dedi.

Kaley Cuoco, Tom Pelphrey'in de kendisinin gibi hissettiğini söyledi ve birlikte aile kurmayı arzu ettiğini ifade ettiğini belirtti.

Tom Pelphrey'i gördüğü anda bir bebek sahibi olmak istediğini fark ettiğini ifade eden Kale Couco, içinden "Aman Tanrım, seninle bir bebek sahibi olmak istiyorum" sözlerini geçirdiğini sözlerine ekledi.