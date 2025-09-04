Habertürk
        Kalidou Koulibaly'den Victor Osimhen itirafı! - Galatasaray Haberleri

        Kalidou Koulibaly'den Victor Osimhen itirafı!

        Napoli'de Victor Osimhen'le birlikte oynayan ve kariyerini Al Hilal'de sürdüren Kalidou Koulibaly, Nijeryalı yıldızın transfer süreciyle ilgili itirafta bulundu.

        Giriş: 04.09.2025 - 11:13 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:20
        1

        Al Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly, yaz transfer döneminde takımının transfer etmek istediği Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

        2

        "OSIMHEN İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

        Napoli'de Osimhen ile birlikte forma giyen Koulibaly, "Victor Osimhen ile konuşma fırsatımız oldu. Ona Suudi Arabistan'daki gerçeklerimizi anlattım. Ligimize ilişkin sınırlı ve çarpık bir bakış açısı olduğunu, Cristiano Ronaldo'dan aşağıya doğru birçok önemli oyuncunun oynadığını söyledim. Bana İstanbul'da kendisinin ve ailesinin coşkuyla karşılandığını, büyük hedefleri olduğunu söyledi. Victor Osimhen, seçimini yaptı. Onun için en iyisini diliyorum." dedi.

        3

        Galatasaray'a transferinden önce Al Hilal'in kadrosuna katmak istediği ve Suudi Arabistan ekibini geri çeviren Osimhen, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

        4

        "İLGİMİ ÇEKMEDİ DESEM YALAN OLUR"

        26 yaşındaki yıldız, "Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor. Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

        5

        Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Osimhen, 2 kez ağları havalandırdı.

        6
