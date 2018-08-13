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Eryol, “Soğuk su damarda daralma yapacak ve hastaya yararınız değil zararınız dokunacak. İğne batırmak ise hastanın o an ki ızdırapını, acısını arttıracaktır ki; acı ve ızdırap zaten hormon salınımına neden olacaktır ki bu da kişinin sıkıntısını artıracaktır.