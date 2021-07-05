Kalp Yarası 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde; Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. İşte Kalp Yarası 3. yeni bölüm fragmanı...

KALP YARASI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— atv (@atvcomtr) July 5, 2021



KALP YARASI 2. BÖLÜM

Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez. Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur. Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.