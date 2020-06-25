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Uslanmayan kalpazan çetesi yine yakalandı! Yırtıp attılar, kaçamadılar

Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 5 şüpheli polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerle birlikte bir miktar sahte para da ele geçirildi. Şüphelilerin aynı suçtan başka suç kayıtlarının olduğu da ortaya çıktı

tekirdağ kalpazan operasyonu
İHA

Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 5 şüpheli polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Ş

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevre yolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan kiraladıkları araçla yola çıkarak Muratlı esnafına ve vatandaşlara sahte para vermek için ilçeye gelen U.A., M.Ş., K.Ç., O.B. ve E.D. adlı 3'ü erkek, 2'si kadın toplam 5 şüpheli, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin takibi sonucu yakayı ele verdi.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüphelilerin aynı suçtan başka suç kayıtlarının olduğu da ortaya çıktı. Şüphelilerin kaçarken yırtıp attıkları sahte 200 TL'lik banknotlar ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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