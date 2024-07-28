Kamala Harris seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasında sosyal medya platformu TikTok'u da kullanmaya başladı.

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Harris, "@kamalaharris" adlı TikTok hesabında bir video yayımladı.

Harris, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine yönelik yürüttüğü kampanya için TikTok'ta paylaştığı videoda, "Son zamanlarda TikTok ana sayfasına videolarımın düştüğünü duydum. Bunun üzerine ben de platforma şahsen katılayım istedim." ifadelerini kullandı.