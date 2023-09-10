Kamp yapan iç mimar ölü bulundu

Zonguldak'ta kamp yapan iç mimarın cansız bedeni bulundu
Zonguldak'ta kamp yapan iç mimar Bartu Can, arkadaşları tarafından ölü bulundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda meydana gelen olayda, bölgede arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz bulundu.
Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Can'ın cansız bedeninde kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken, kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.
Soruşturma sürüyor.