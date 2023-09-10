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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamp yapan iç mimar ölü bulundu - Haberler

        Zonguldak'ta kamp yapan iç mimarın cansız bedeni bulundu

        Zonguldak'ta kamp yapan iç mimar Bartu Can, arkadaşları tarafından ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:54
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        Kamp yapan iç mimar ölü bulundu
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        Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda meydana gelen olayda, bölgede arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz bulundu.

        Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Can'ın cansız bedeninde kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken, kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

        Soruşturma sürüyor.

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        #kamp
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        Haberi Hazırlayan: İsmail Bölükbaşı
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