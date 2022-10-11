Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Emekli promosyon veren bankalar hangileri, emekli promosyon ne kadar, kaç TL?

HABERTURK.COM

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;



3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.



Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.

SGK'nın protokol imzalayacağı bankalar şöyle:



1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.

9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

10- QNB Finansbank A.Ş.

11- ING Bank A.Ş.

12- Şekerbank T.A.Ş.

13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

18- Odeabank A.Ş.

19- Fibabanka A.Ş.