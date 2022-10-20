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Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ödemeleri

Bankaların emekli promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. Ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesini araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan kararın ardından kamu bankalarının emekli promosyon ücretleri belli oldu. İşte, 2022 Ekim Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri...

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  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    Banka banka emekli promosyon ödemeleri, Temmuz ayında yapılan emekli zammının ardından artış gösterdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarı güncellendi. Gelişmenin ardından "Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?" araştırmaları hız kazandı. 2022 Ekim kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri güncel liste...
  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    KMAU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ AÇIKLANDI!

    Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.
  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.
  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

    3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

    7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

    10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.
  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    BANKALAR PROMOSYON MİKTARLARINI ARTIRABİLECEKLER

    Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

    Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.
  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    İŞTE ANLAŞMALI BANKALAR

    1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

    2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

    3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

    4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

    5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

    6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    7- Akbank T.A.Ş.

    8- Denizbank A.Ş.

    9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

    10- QNB Finansbank A.Ş.

    11- ING Bank A.Ş.

    12- Şekerbank T.A.Ş.

    13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

    15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

    16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

    17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

    18- Odeabank A.Ş.

    19- Fibabanka A.Ş.
  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. 
  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ!

    Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

    3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

    7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

    10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

    Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

    Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.
  • Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL OLDU?

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

    1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

    2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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