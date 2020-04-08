2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek

AA

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 7 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 7 YHT hattı, 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

Söz konusu hatlar şunlar: