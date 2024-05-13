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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kamu lojman kiralarına zam gelecek mi ve lojman fiyatları artacak mı? Kamuda tasarruf paketi lojman düzenlemesi - Merak Edilenler Haberleri

        Kamuda tasarruf planı açıklandı: Kamu lojman kiralarına zam mı geliyor?

        Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Tasarruf planı dahilinde ele alınan konulardan biri de kamu lojmanlarıydı. Yapılan açıklamalarda kamu lojmanlarının 'gözden geçirileceği' ifade edildi. Peki, kamu lojman kiralarına zam mı geliyor? İşte, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde geçen lojman maddesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:33
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        1

        Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklandı. Planda birçok kalem ele alındı. O maddelerden biri de kamu lojmanlarıyla ilgiliydi. Yapılan açıklamalar, "Kamu lojman kiraları artacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında kamu lojmanlarına dair yapılan açıklamalar...

        2

        KAMU LOJMAN KİRALARINA ZAM MI GELİYOR?

        Kamuda Tasarruf Paketi'nin maddelerinden biri olan lojmanlar için şu ifadelere yer verildi;

        3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni bina kiralanmayacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut tesisler ekonomiye kazandırılacak.

        3

        KAMU LOJMAN KİRALARINDA RAYİÇ BEDELİ DÜZENLEMESİ

        Kamuda tasarruf başlığı altında yer alan 'Kamu Binaları' bölümünde lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirileceği ifade edildi.

        4

        RAYİÇ BEDEL NEDİR?

        Rayiç bedel; alınacak veya satılacak ev, arsa, taşıt veya taşınmaz malların piyasada olan değerini ifade etmek için kullanılır. Rayiç bedeline sadece alım - satım işleri sırasında değil sigorta yaptırma veya vergi ödemeleri sırasında da ihtiyaç duyulur. Emlak vergisi, otomobil sigortası, gelir vergisi, konut sigortası gibi işlemler yapılırken malların güncel değeri üzerinden hesaplamalar yapılır.

        Kamuda tasarruf paketi içeriği
        Kamuda tasarruf paketi içeriği
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