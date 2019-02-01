HİZMET TANIMI MUĞLAK
Kanunda yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların görev tanımı belirsiz olduğu için uygulamada büyük sıkıntı yaşanıyor. Habertürk’e mesaj gönderen çok sayıda okurumuz, amirlerinin, hatta amir olmayan memurların, görev tanımında yer almayan talepleriyle karşılaştıklarından yakınıyor.
Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar geçmişte müstahdem, çaycı, odacı şeklinde adlandırılıyordu. Ancak, zamanla kamu personel seçme sınavı (KPSS) ile lise, üniversite mezunları da bu sınıfta işe girdiği gibi, devlete girdikten sonra eğitimini tamamlayarak üniversite bitirenler de bulunuyor.
“ÜÇ ÜNİVERSİTE BİTİRDİM, MEMUR OLAMIYORUM”
Yusuf Hüzün isimli okurumuz, biri mühendislik olmak üzere üç üniversite bitirdiğini, yüksek lisansın yanı sıra yeni bir lisans okuma gayretinde olduğunu, ancak hala memur olamadığını belirtti. Hüzün, kamuda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları kurumdan kuruma farklılık gösterdiği için yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların çoğunlukla bu sınavlarda görmezden gelindiğine dikkat çekti. Hüzün, şöyle yakındı:
“İstediğimiz kadar lisans bitirelim, yüksek lisans yapalım görmezden geliniyoruz ve geçmişten gelen yanlış algılardan kurtulamıyoruz. Bakanlıkta çalışan bir kamu personeli olarak masa başında görev yapmama rağmen, devletime ve ülkeme daha faydalı olamamanın üzüntüsünü yaşamaktayım. Sınav açılmazsa, sesimiz duyulmazsa, görmezden gelinirsek bu sistemin kast sisteminden ne farkı kalır? Ölene kadar bu sınıfta olmak liyakat ve kariyer ilkelerine uygun mudur? Kendimizi geliştirmenin, donanımlarımızı artırmanın yanında, ülkemize ve devletimize daha faydalı olmak varken 2. sınıf insan muamelesi görmenin suçlusu biz yardımcı hizmetli kadrosunda çalışanlar mıdır?”
MAAŞ VE EMEKLİ AYLIKLARINA YANSIYOR
Yardımcı hizmetler sınıfında kamuda işe girenler, ömür boyu aynı sınıfta kalmanın bir kast sistemi anlamına geldiğini belirtirken, manevi kaybın yanı sıra maddi kayıp da yaşıyorlar. Devlet memurlarından sadece yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının ek göstergesi bulunmuyor. Bu hem maaşlarına, hem de emekli aylıklarına olumsuz yansıyor.
2005’TE SÖZ VERİLDİ
Sendikalar ile imzalanan 2005 yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metni’nin 11. maddesinde, “Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” öngörüldü. Aynı mutabakat metninde, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ya da bu hizmet sınıfında görev yapmakta olan personele de ek gösterge verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.
Aradan geçen 13 yıla rağmen bu konuda bir ilerleme sağlanamadı.
ÜÇ PARTİDEN YASA TEKLİFİ
Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan yardımcı hizmetler sınıfının tamamen kazınmasını, bu hizmetlerde çalışmakta olan 110 bin kişinin eğitimlerine uygun memur veya diğer unvanlı kadrolara atanmalarını istiyorlar.
Bu konuda sadece 2018 yılında altı adet yasa teklifi verildi. CHP’li Sibel Özdemir, Ömer Fethi Gürer, Mehmet Ali Çelebi, Mahmut Tanal, MHP’li İsmail Faruk Aksu yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması; İYİ Parti’li İsmail Ok da bu sınıfta çalışanlara eğitim durumlarına göre ek gösterge verilmesi yönünde yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığına sundu.
Kamuda yardımcı hizmetlerde çalışanlar zaman zaman üniversite diplomaları ve süpürgeyle eylem yapıyor
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