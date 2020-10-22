AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ),enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Ankara, Hatay, Gaziantep, Mersin ve Kilis'teki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde "9G3015 Doğanpınar DM-Boztepe KÖK Enerji Nakil Hattı", Kastamonu'da "OSB TM-Gölköy DM Enerji Nakil Hattı" ve Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "TUV KÖK-Dikmen KÖK Enerji Nakil Hattı"nın yapımı için de bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

AA'nın haberine göre; Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tesis edilecek olan "380/154 kV Çınar 380 Trafo Merkezi Projesi" kapsamında da bölgedeki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde "Karayel Hidroelektrik Santrali"nin yapımı amacıyla bölgedeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele istimlak edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'un Silivri ilçesinde "Ömerli Rüzgar Enerji Santrali"nin yapımı için Büyükkılıçlı, Fener ve Kurfallı mahallelerindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Malatya'nın Battalgazi ve Kale ilçeleri sınırları içinde inşa edilen afet konutlarına ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu için de bazı taşınmazların Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.