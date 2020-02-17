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AA

Kamunun bu yıl imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği sektör 346 milyon 180 bin lira ile kimya olurken, gıda sektörü ikinci sırada yer aldı.

2020 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, 10 sektörü kapsayan imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek geçen yıla kıyasla yüzde 22 artarak 1 milyar 22 milyon 664 bin liraya yükseldi.

Bunlar arasında ödeneği geçen yıla göre en fazla artan sektör ise "kimya" oldu. Kimya sektörünün ödeneği geçen yıla göre yüzde 66 artışla 346 milyon 180 bin liraya ulaştı.

Bu sektör içinde en fazla kaynak tahsisi ise 300 milyon lirayla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 35 milyon lira, Toprak Mahsulleri Ofisine 11 milyon 180 bin lira ödenek tahsisi öngörüldü.

Kimyayı, 228 milyon 981 bin lira ile gıda sektörü takip ederken, bu kapsamda en yüksek ödenek de 101 milyon 952 bin lira ile Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne ayrıldı.

Üçüncü sıradaki KOBİ ve girişimcilik için tahsis edilen ödenek tutarı da geçen yıla kıyasla yüzde 12 artarak 152 milyon 135 bin liradan 170 milyon 583 bin liraya yükseldi.

EN FAZLA ÖDENEK ARTIŞI ELEKTRİKLİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı elektrikli makine sektörü aldı. Bu sektör için ayrılan ödenek 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 99 artarak yaklaşık 20 milyon lirayı buldu.

Elektrikli makineyi yüzde 66 artışla kimya sektörü izledi.

Standardizasyon ve kalite sektörü için ayrılan ödenekte değişiklik yapılmazken, demir çelik ve demir yolu taşıt sanayi sektörleri için ayrılan ödenek kısmen azaldı.

Kamunun imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek (bin Türk lirası) ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle: