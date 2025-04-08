Kamyonlara özel navigasyon özelliği Türkiye'de

Rusya merkezli firmanın yeni kamyonlara özel sunduğu yeni özelliği ile rota güvenliğini artırma, trafik cezası riskini düşürme ve yerel yol düzenlemelerine uyumun kolaylaştığı da belirtiliyor. Yandex'ten yapılan açıklamaya göre, rotalar, kamyonların mevcut özelliklerine göre kullanamayacakları yollardan kaçınacak şekilde hesaplanıyor. Örneğin yol üzerinde alçak köprü veya üst geçit gibi olası bir engel varsa, bu engel önceden rotada açıkça işaretlenerek sürücülerin buna göre hazırlanmasına yardımcı oluyor.

KAMYON YÖNLENDİRME ÖZELLİĞİ İÇİN GÜNCELLEME

Kamyon navigasyonunu yapılandırmak için, bir sürücünün Yandex Maps'de herhangi bir rota oluşturması ve ilgili ayarı açması yeterli. Burada 3,5 tona kadar, 3,5 ila 12 ton veya 12 ton üzeri gibi önceden tanımlanmış kamyon kategorilerinden birini seçebiliyorlar. Sistem standart parametreleri otomatik olarak dolduruyor ve sonrasında kullanıcı belirli araca ve yüke uyacak şekilde ince ayar yapabiliyor. Daha fazla kolaylık için ayarlar birden fazla kamyona uygun olacak şekilde kaydedilebiliyor. Böylece gelecekteki yolculuklar için bunları yeniden girmeye gerek kalmıyor.

Kamyon yönlendirme özelliği hem Android hem de iOS'ta Yandex Maps ve Yandex Navi'de mevcut. Bu özelliğe erişmek için kullanıcıların uygulamayı en son sürüme güncellemeleri gerekiyor.