        Kamyonun ezdiği kadın bir ay sonra hayatını kaybetti

        Kamyonun ezdiği kadın bir ay sonra hayatını kaybetti

        Giresun'da cenaze kalabalığının arasına giren kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede verdiği 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 13:14 Güncelleme:
        30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Giresun'da cenaze kalabalığının arasına giren kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede verdiği 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        KAMYON CENAZE KONVOYUNA GİRDİ

        Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde meydana gelen olayda, cenaze nedeniyle kalabalığın bulunduğu yol güzergahına giren kamyon dehşet saçtı. Edinilen bilgilere göre, Görele Beton firmasına ait taş ocağında çalışan Öner K. idaresindeki hafriyat kamyonu, cenaze konvoyunun arasına girerek 58 yaşındaki Medine Kodal'a çarptı. Kamyonun bacaklarının üzerinden geçtiği Kodal ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, önce Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aydır yaşam mücadelesi veren Medine Kodal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #giresun
        #Son dakika haberler
