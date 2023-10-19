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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyonun yüküne dayanamayan köprü yıkıldı! - Güncel haberler

        Kamyonun yüküne dayanamayan köprü yıkıldı!

        Adıyaman'da, hafriyat kamyonunun üzerinden geçtiği köprü ağırlığa dayanamayarak yıkıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:32
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        Kamyonun yüküne dayanamayan köprü yıkıldı!
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        Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen resmi plakalı kum yüklü kamyon, Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesinin Çat Mezrası yakınlarında bulunan bir köprünün üzerinden geçti.

        KÖPRÜ YIKILDI KAMYON ŞAHA KALKTI

        İHA'da yer alan habere göre kamyonun yüküne dayanamayan köprü aniden yıkıldı. Köprüyle birlikte dere yatağına düşen kamyon şaha kalkarken kamyonda bulunan kum ise dere yatağına döküldü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Adıyaman
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