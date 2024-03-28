Kamyonunu bulmak için dedektif gibi iz sürdü: 3 ilde parçalara ulaştı

Çevrede yaptığı araştırmada 1 milyon 300 bin TL değerindeki kamyonuna ulaşamayan Sarıbaş, polise haber verdi.

O bölge ve çevre yolundaki güvenlik ve mobese kameralarında yapılan incelemede, kamyonun Adana'ya götürüldüğü belirlendi.