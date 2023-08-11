Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, 80 yaşındaki Cemal Batmaz, tartıştığı oğlu 56 yaşındaki Yunus Batmaz'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Jandarma, Cemal Batmaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Nevşehir'de olay, bu sabah saat 02.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesinde meydana geldi.
BABA OĞUL ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Yunus Batmaz (56) ile babası Cemal Batmaz (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİYLE OĞLUNA ATEŞ ETTİ
Tartışma sırasında Cemal Batmaz, evde bulunan av tüfeğini alıp oğluna ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Gelen sağlık ekibi, Yunus Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Cemal Batmaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.