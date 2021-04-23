Annesini öldürüp valize koydu! Uyurken yakalandı! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'de, edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 49300. Sokak'taki tatil sitesinin görevlisi, bir apartmandaki evde kadın cesedi olduğu ihbarında bulundu.

VALİZİN İÇİNDE CANSIZ KADIN BEDENİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye giden polisler, apartmanın 13. katındaki dairede yaptıkları incelemede, eşinden boşanmış olan 65 yaşındaki M.Y.'nin koridorda valiz içinde cansız bedenine ulaştı.

"BİR ANLIK KIZGINLIKLA ÖLDÜRDÜM"

Evde arama yapan polis ekipleri, M.Y.'nin oğlu M.A.'yı uyurken buldu. Şüpheli ile yapılan görüşmede M.A., annesini bir anlık kızgınlık neticesinde öldürdüğünü itiraf ederek, suç aletini teslim etti.

ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Zanlının yapılan incelemesinde şizofreni hastası olduğu, zaman zaman annesine şiddet uyguladığı tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.