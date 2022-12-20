Kan Grubuna Göre Beslenme

Bugün dünyada konuşulan ve tavsiye edilen beslenme önerileri gün geçtikçe artmaktadır. Bunlardan biri de son zamanlarda daha popüler hale gelen kan grubuna göre beslenme olarak bilinmektedir. Bu beslenme şeklinde besin grupları kan gruplarına göre gruplandırılmış ve yenmesi gereken besinler listelenmiştir. Yapılan araştırmalar bazı kan gruplarına bazı besinlerin iyi gelmediğini öne sürmektedir.

0 Kan Grubuna Göre Beslenme

0 kan grubuna göre beslenme denildiğinde protein ağırlıklı beslenme öne çıkmaktadır. Bu kan grubuna mensup olan kişilerin sindirim sistemi kırmızı et için oldukça uygundur. Aynı zamanda zeytinyağı ve keten tohumu yağı da bu kan grubu için tavsiye edilen yağlar arasındadır. Lahana, koyu yeşil olan sebzeler, karpuz, incir, kiraz ve üzüm de yine belirtilen sebze ve meyveler arasında yer alır. Buna karşılık bu grubun mensuplarının karbonhidratı az tüketmesi, işlenmiş gıdaları yaşamlarından çıkarmaları, rafine edilmiş yağları hiç tüketmemeleri gerektiği de belirtilmektedir. Dondurma, hazır turşu ve gazlı içecekler de yine bu kan grubunun uzak durması gerekenler arasında yer alır.

A Kan Grubuna Göre Beslenme

A kan grubuna göre beslenme ise temelde meyve ve sebzelerin ağırlıklı olduğu bir beslenme biçimini ifade etmektedir. Bu kan grubunda olan kişilerin diğerlerine göre bağışıklık sisteminin daha zayıf olduğu belirtilmektedir. Buna bağlı olarak pazı, börülce, enginar, kara lahana, havuz ve yeşil yapraklı sebzeleri daha fazla tüketmeleri önerilmektedir. Meyve olarak da erik, zencefil, greyfurt, mandalina, portakal, muz, kayısı ve kiraz gibi mineral ve vitamini bol olanların tercih edilmesi bu kan grubu için daha faydalıdır. Aynı zamanda; mercimek, çavdar, soğan, pekmez ve sarımsak da bu grubun mensupların çok fazla tüketmeleri gereken besinler arasında yer alır.

B Kan Grubuna Göre Beslenme

B kan grubuna göre beslenme denildiğinde akla ilk olarak süt ve süt ürünlerinin yoğun olarak tüketildiği bir beslenme şekli gelmektedir. Bu grupta bulunanlar kırmız et, zeytinyağı, yumurta ve cevizi daha fazla tüketmelidir.

AB Kan Grubuna Göre Beslenme

AB kan grubuna göre beslenme önerileri arasında da balık başta gelmektedir. Özellikle levrek bu kan grubuna çok fazla tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda yumurta, peynir, işlemden geçmemiş süt/süt ürünleri, ceviz yağı, zeytinyağı, lahana, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, soğan, mercimek, kara buğday, yulaf da yine yenilmesi önerilen besinler arasında yer almaktadır. Tavsiye edilen meyveler arasında; vişne, kiraz, incir, greyfurt, kivi, portakal ve mandalina öne çıkanlar arasındadır. Bu şekilde beslenen kan grupları hastalıklara karşı daha dirençli ve daha sağlıklı olurlar.