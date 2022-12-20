Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Kan Grubuna Göre Beslenme Önerileri: 0, A, B, AB Kan Grubuna Göre Beslenme Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Kan grubuna göre beslenme önerileri: 0, A, B, AB kan grubuna göre beslenme nasıl yapılır?

Gün geçtikçe farklı ve yeni beslenme önerileri öne sürülmektedir. Bunlardan biri de kan grubuna göre beslenmedir. Uzmanlar her kan grubunun kendisine has beslenme şekli olması gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla besinlerin bazıları bazı kan grupları için daha faydalı görülürken bazıları da zararlı kabul edilebiliyor.

Kan Grubuna Göre Beslenme Önerileri: 0, A, B, AB Kan Grubuna Göre Beslenme Nasıl Yapılır?

Kan Grubuna Göre Beslenme

Bugün dünyada konuşulan ve tavsiye edilen beslenme önerileri gün geçtikçe artmaktadır. Bunlardan biri de son zamanlarda daha popüler hale gelen kan grubuna göre beslenme olarak bilinmektedir. Bu beslenme şeklinde besin grupları kan gruplarına göre gruplandırılmış ve yenmesi gereken besinler listelenmiştir. Yapılan araştırmalar bazı kan gruplarına bazı besinlerin iyi gelmediğini öne sürmektedir.

0 Kan Grubuna Göre Beslenme

0 kan grubuna göre beslenme denildiğinde protein ağırlıklı beslenme öne çıkmaktadır. Bu kan grubuna mensup olan kişilerin sindirim sistemi kırmızı et için oldukça uygundur. Aynı zamanda zeytinyağı ve keten tohumu yağı da bu kan grubu için tavsiye edilen yağlar arasındadır. Lahana, koyu yeşil olan sebzeler, karpuz, incir, kiraz ve üzüm de yine belirtilen sebze ve meyveler arasında yer alır. Buna karşılık bu grubun mensuplarının karbonhidratı az tüketmesi, işlenmiş gıdaları yaşamlarından çıkarmaları, rafine edilmiş yağları hiç tüketmemeleri gerektiği de belirtilmektedir. Dondurma, hazır turşu ve gazlı içecekler de yine bu kan grubunun uzak durması gerekenler arasında yer alır.

A Kan Grubuna Göre Beslenme

A kan grubuna göre beslenme ise temelde meyve ve sebzelerin ağırlıklı olduğu bir beslenme biçimini ifade etmektedir. Bu kan grubunda olan kişilerin diğerlerine göre bağışıklık sisteminin daha zayıf olduğu belirtilmektedir. Buna bağlı olarak pazı, börülce, enginar, kara lahana, havuz ve yeşil yapraklı sebzeleri daha fazla tüketmeleri önerilmektedir. Meyve olarak da erik, zencefil, greyfurt, mandalina, portakal, muz, kayısı ve kiraz gibi mineral ve vitamini bol olanların tercih edilmesi bu kan grubu için daha faydalıdır. Aynı zamanda; mercimek, çavdar, soğan, pekmez ve sarımsak da bu grubun mensupların çok fazla tüketmeleri gereken besinler arasında yer alır.

B Kan Grubuna Göre Beslenme

B kan grubuna göre beslenme denildiğinde akla ilk olarak süt ve süt ürünlerinin yoğun olarak tüketildiği bir beslenme şekli gelmektedir. Bu grupta bulunanlar kırmız et, zeytinyağı, yumurta ve cevizi daha fazla tüketmelidir.

AB Kan Grubuna Göre Beslenme

AB kan grubuna göre beslenme önerileri arasında da balık başta gelmektedir. Özellikle levrek bu kan grubuna çok fazla tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda yumurta, peynir, işlemden geçmemiş süt/süt ürünleri, ceviz yağı, zeytinyağı, lahana, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, soğan, mercimek, kara buğday, yulaf da yine yenilmesi önerilen besinler arasında yer almaktadır. Tavsiye edilen meyveler arasında; vişne, kiraz, incir, greyfurt, kivi, portakal ve mandalina öne çıkanlar arasındadır. Bu şekilde beslenen kan grupları hastalıklara karşı daha dirençli ve daha sağlıklı olurlar.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!
SAĞLIK Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler ...
Ben bu anı daha önce yaşamıştım: Dejavu neden olur?
SAĞLIK Ben bu anı daha önce yaşamıştım: Dejavu neden olur?
Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son
SAĞLIK Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi!
Vücut hakkında bilinmeyen ilginç bilgiler! Neden uykuda sıçrarız?
SAĞLIK İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığınız ilginç ...
Sadece bir bardağı bile mucizeler yaratıyor! Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara veda edin! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Sadece bir bardağı bile mucizeler yaratıyor! Geçmeyen ...
Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar
SAĞLIK Bu besinler ödem attırıp, zayıflatıyor!
Beyne zarar veren 10 kötü alışkanlık! Siz hangilerini yapıyorsunuz?
SAĞLIK Beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık! Siz hangilerini ...
Grip ve soğuk algınlığını önlüyor! Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artıran vitamin deposu: Şimdi tam zamanı!
SAĞLIK Grip ve soğuk algınlığını önlüyor! Bağışıklığı ...
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! ...
Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor!
SAĞLIK Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.