Kan şekeri ölçmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kan şekeri ölçmek orucu bozar mı?

Oruç, imsak ile iftar arasında bilinçli olarak yemeden ve içmeden uzak kalmayı ifade eder. Ancak diyabet gibi kronik rahatsızlıklarda veya sağlıklı kişilerde bile, gün içinde kan şekeri değerini öğrenmek gerekebilir. Bu durumda oruç tutanlar, “Aç karnına kan almam gerekiyor, peki bu eylem ibadetimi geçersiz kılar mı?” diye düşünürler. İslam fıkhında orucun bozulması, genellikle kasıtlı yeme-içme veya beslenme amacına yönelik fiillerle ilişkilendirilir. Kan şekeri ölçümü ise sadece parmak ucundan birkaç damla kan alınması işlemidir; vücuda gıda niteliğinde bir madde girmez. Diyanet İşleri Başkanlığı bu noktada, “Vücuda besin ya da keyif verici enjeksiyon verilmediği sürece oruç bozulmaz” diyerek kan tahlili ve şeker ölçümü gibi işlemlerin oruç bütünlüğünü zedelemediğini açıkça ifade eder. Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.s) hacamat yaptırması ve genel ilke olarak “vücuttan madde çıkmasının” kasıtlı beslenme sayılmamasına dair hüküm, benzer uygulamalarda referans kabul edilir.

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KAN ŞEKERİ ÖLÇMENİN ORUCA ETKİSİ

Kan şekeri ölçümü sırasında parmak ucuna iğneyle hafifçe dokunulur ve çok az miktarda kan özel bir ölçüm cihazına aktarılır. Bu işlem sırasında ne bir besin alınır ne de keyif verici madde. Dolayısıyla oruç açısından bakıldığında, kasıtlı yeme-içme eylemi yoktur. Yine de bu konuda zihin karışıklığı yaşanmasının ana sebebi, vücuttan alınan kanla ilgili “acaba zayıf düşüp oruç tutamayabilir miyim?” endişesidir. Ancak buradaki kan miktarı çok küçüktür ve kişinin beden direncini ciddi oranda etkilemez.

Kan şekeri ölçümünde genellikle 1-2 damla kan alınır.

Bu işlem beslenme amacına yönelik olmadığı için oruç ruhuna aykırı sayılmaz.

Çok az miktardaki kan kaybı kişinin oruç tutmasını zora sokmaz, ancak yine de yorgunluk veya baş dönmesi hissedilirse dinlenmek önerilir.

Bu noktada doktorlar, diyabet hastalarına düzenli kan ölçümü yapmayı tavsiye eder. İslam’ın temel ilkelerinden biri, sağlığı korumak ve zarurete izin vermektir. Yani gerektiğinde oruç ertelenebilir veya kaza edilebilir, ancak kan şekeri ölçmek gibi basit bir uygulama buna gerek bırakmayacak kadar küçük bir eylemdir. Oruçlu kişi bu işlemi yaptırdıktan sonra açlığa ve susuzluğa dayanabilirse orucunu sürdürmeye devam eder.

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DİYANET’E GÖRE KAN ŞEKERİ ÖLÇMEK ORUCU BOZAR MI?