Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan itiraf: Her gün bu çılgın işi bırakmayı düşünüyorum - magazin haberleri

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan itiraf: Her gün bu çılgın işi bırakmayı düşünüyorum

        Geçen yıl ağustos ayında 18 yıllık eşi Sophie Gregoire'den boşanan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, fedakârlık gerektiren 'çılgın işini' bırakmayı düşündüğünü itiraf etti. Adı Arjantinli bir doktorla anılan eşi, bir süre önce, "Kadınlar beklentilerini minimum düzeyde tutmamalı" diyerek Trudeau'yu hedef almıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu çılgın işi bırakmayı düşünüyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan, “her gün çılgın işini bırakmayı düşündüğü” itirafı geldi. Radyo Kanada’ya konuşan Trudeau, gelecek seçimlere kadar görevini sürdüreceğini, ardından siyasete veda edeceğini açıkladı. Kanada’da bir sonraki seçim, 2025’te yapılacak.

        İlk olarak Kasım 2015'te göreve başlayan Justin Trudeau; “Bu noktada, olduğum adam olup mücadeleyi bırakamam. Her gün bırakmayı düşünüyorum. Yaptığım çılgınca bir iş, kişisel fedakarlıklar gerektiriyor. Tabii ki çok zor” dedi.

        GEÇEN YIL BOŞANDILAR

        Kısa süre önce eski eşi, kadınların beklentilerini minimum düzeyde tutmaması gerektiğini söyleyerek üstü kapalı bir şekilde Justin Trudeau’ya gönderme bulunmuştu.

        REKLAM

        52 yaşındaki Justin Trudeau ile 48 yaşındaki eşi Sophie Gregoire, 18 yıllık evliliklerini geçen yıl noktalamıştı. Çiftin boşanma nedeni net olarak açıklanmazken, çift, ayrılığın aralarında geçen pek çok zor diyaloğun ardından geldiğini söylemişti.

        KANADA BAŞBAKANINA GÖNDERME YAPTI

        Sophie Gregoire, geçen hafta katıldığı bir podcast yayınında, aşk, travma ve bulimia hastalığıyla mücadelesini anlatırken eski eşi Justin Trudeau’ya da gönderme yapmıştı. Gregoire; “Yaşamınızda çevrenizdeki insanlardan maksimum düzeyde beslenme, varlık ve yardım beklemelisiniz. Kadınlar olarak hepsini bir arada yapmak zorunda kalmamalıyız” sözleriyle dikkat çekmişti.

        "BİR DOKTORLA YASAK AŞK YAŞIYORDU"

        Sophie Gregoire’nın adı, Justin Trudeau ile şoke edici ayrılık haberinden bir süre önce, Arjantinli doktor Marcos Bettolli’nin eşiyle boşanma belgelerinde geçmişti. Betolli’nin eski eşi Ana Remonda, 26 Nisan 2023’te boşanma davasında mahkemeye sunduğu belgelerde, kocası Betolli’nin “Medyanın önemli ölçüde ilgisini çeken ve önemli güvenlik hususlarına sahip yüksek profilli bir kişiyle birlikte olduğu” iddiasına yer vermişti. Bu kişinin adı mahkeme belgelerinde geçmiyordu. Ancak Kanada gazetesi The National Post, Remonda’nın işaret ettiği kişinin Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire olduğu iddiasını yazmıştı.

        48 yaşındaki doktor Marcos Betolli, iki çocuğunun annesi Ana Remonda ile 22 yıllık ilişkisini 2020’de bitirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kanada Başbakanı Justin Trudeau
        #boşan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Baba katili kardeşler konuştu
        Baba katili kardeşler konuştu
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı