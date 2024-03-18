Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan itiraf: Her gün bu çılgın işi bırakmayı düşünüyorum

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan, “her gün çılgın işini bırakmayı düşündüğü” itirafı geldi. Radyo Kanada’ya konuşan Trudeau, gelecek seçimlere kadar görevini sürdüreceğini, ardından siyasete veda edeceğini açıkladı. Kanada’da bir sonraki seçim, 2025’te yapılacak.

İlk olarak Kasım 2015'te göreve başlayan Justin Trudeau; “Bu noktada, olduğum adam olup mücadeleyi bırakamam. Her gün bırakmayı düşünüyorum. Yaptığım çılgınca bir iş, kişisel fedakarlıklar gerektiriyor. Tabii ki çok zor” dedi.

GEÇEN YIL BOŞANDILAR Kısa süre önce eski eşi, kadınların beklentilerini minimum düzeyde tutmaması gerektiğini söyleyerek üstü kapalı bir şekilde Justin Trudeau’ya gönderme bulunmuştu. REKLAM 52 yaşındaki Justin Trudeau ile 48 yaşındaki eşi Sophie Gregoire, 18 yıllık evliliklerini geçen yıl noktalamıştı. Çiftin boşanma nedeni net olarak açıklanmazken, çift, ayrılığın aralarında geçen pek çok zor diyaloğun ardından geldiğini söylemişti.

KANADA BAŞBAKANINA GÖNDERME YAPTI Sophie Gregoire, geçen hafta katıldığı bir podcast yayınında, aşk, travma ve bulimia hastalığıyla mücadelesini anlatırken eski eşi Justin Trudeau’ya da gönderme yapmıştı. Gregoire; “Yaşamınızda çevrenizdeki insanlardan maksimum düzeyde beslenme, varlık ve yardım beklemelisiniz. Kadınlar olarak hepsini bir arada yapmak zorunda kalmamalıyız” sözleriyle dikkat çekmişti.