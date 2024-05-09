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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kanada'daki Türk Mimar ve Mühendisler Topluluğu 2024 Zirvesi'ni gerçekleştirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Kanada'daki Türk mimar ve mühendisler buluştu

        Kanada'daki Türk mühendis, mimar ve yazılımcıları bir araya getirerek güçlü ve sürdürülebilir bir ağ oluşturmayı amaçlayan Society of Turkish Engineers and Architects in Canada (SOTEAC), Toronto Mühendisler ve Mimarlar`24 Zirvesi'ni gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:24
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        Kanada'daki Türk mimar ve mühendisler buluştu
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        Kanada’da Türk mühendis, mimar ve yazılımcıların gerek iş hayatlarında gerekse sosyal hayatları konusunda kapsayıcı bir çatı olmayı hedefleyen Society of Turkish Engineers and Architects in Canada (SOTEAC), 'Toronto Mühendisler ve Mimarlar 24 Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

        SOTEAC Kurucu başkanı Fatih Bayrak, konuşmasında bu zirvenin gerçekleştirilmesinde rolü olan ve etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti.

        Türkiye Toronto Başkonsolosu Can Yoldaş da etkinliğe katıldı.

        Yoldaş konuşmasında Türk toplumunun Kanada’daki faaliyetlerinde her zaman yanında olduğunu belirtti. SOTEAC Yönetim Kurulu, zirvede konuşma yapan ve sektörden isimlerle de bir araya gelen Başkonsolos Yoldaş'a teşekkürlerini sundu.

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        Etkinlik boyunca katılımcılar, birbirleriyle ve Kanada Türk toplumunun bileşenleriyle etkileşime geçerken, Kanada'daki Türk mühendis, mimar ve yazılımcılar ile sektör profesyonelleri sektörel son gelişmeleri ve yenilikleri tartışıp deneyimlerini paylaştı.

        Etkinlik sonunda SOTEAC Yönetim Kurulu; etkinliğe katılan herkese ve başlangıcından sonuna başarıyla geçen zirvenin organizasyonunda katkı sunan toplum bireylerine tekrardan teşekkürlerini sundu.

        SOTEAC Yönetim Kurulu gelecekte birçok etkinlikte tekrardan bir araya gelineceğini de belirtti.

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