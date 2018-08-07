Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi Arabistan ile ülkesi arasında gerilen diplomatik ilişkilere dair yazılı bir açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre Bakan Freeland açıklamasında şu ifadelere ver verdi:

"Suudi Arabistan'ın, Kanada Büyükelçisini sınır dışı etmesinden derin endişe duyuyoruz. Suudi Arabistan'ın, Kanada'nın, tutuklanan insan hakları savunucularını savunduğu ifadelerine karşılık olarak Kanada Büyükelçisini kovması konusunda derin endişelerimiz var.

Kanada, kadın hakları ve dünya çapında ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarının korunması için her zaman ayağa kalkacaktır. Bu değerleri teşvik etmekte tereddüt etmeyeceğiz ve bu diyaloğun uluslararası diplomasi için kritik olduğuna inanıyoruz. Kanada'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Riyad'da konsolosluk hizmetleri de dahil olmak üzere düzenli operasyonlarına devam ediyor. Kanada, insan haklarını savunmaya ve dünyada bu temel hakları savunan cesur kadınlar ve erkekler için çalışmaya devam edecektir."

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