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HaberlerGündemKanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul Projesinin amacı nedir? Kanal İstanbul Projesi güze
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Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul Projesinin amacı nedir? Kanal İstanbul Projesi güzergahı

Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu. Uzun zamandır Türkiye'nin gündemini meşgul eden Kanal İstanbul Projesinin detayları merak ediliyor. Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul Projesinin amacı nedir? İşte Kanal İstanbul Projesi güzergahı...

Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul Projesinin amacı nedir? Kanal İstanbul Projesi güze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip olacak. Kanal'ın iki yakasına ise toplam 500 bin kişilik bir şehir kurulacak.

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden Kanal Koridorunun yaklaşık 6.149 m’lik kısmı İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 3.189 m’lik kısmı İstanbul ili, Avcılar ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 6.061 m’lik kısmı İstanbul ili, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 27.383 m’lik kısmı ise İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

KANAL İSTANBUL PROJESİNİN AMACI NEDİR?

Kanal İstanbul Projesi'nin amacı, İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması, İstanbul Boğazı'nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve Boğaz güvenliğinin artırılmasıdır.

KANAL İSTANBUL PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak. 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

KANAL İSTANBUL NEREDEN GEÇECEK? GÜZERGAHI NERESİ?

Kanal İstanbul'un güzergahı Karadeniz kıyısındaki Karaburun'dan başlayacak, Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'tan geçip Marmara'ya Küçükçekmece'den bağlanacak.

KANAL İSTANBUL NE KADAR SÜRECEK?

Rapora göre projenin inşaat çalışmalarının 4 yılı kazı olmak üzere toplam 7 yılda tamamlanacağı öngörülüyor. Projenin inşaat maliyeti 60 milyar TL, deplasmanlar ve geçişler yaklaşık 15 milyar TL olmak üzere toplam 75 milyar TL olarak öngörülüyor.

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